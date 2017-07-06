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Адвокат утверждает, что Янукович "поставил точку" в деле

Четверг, 6 июля 2017, 09:50

Защита Виктора Януковича передал в Оболонский райсуд Киева заявление экс-президента об отказе от услуг защитников.

Об этом сказал адвокат Виталий Сердюк журналистам, выйдя из суда.

"Только что защитой было подано заявление... Виктор Янукович поставил точку в этом процессе", – заявил он.

"Количество правонарушений, совершенных Генпрокуратурой..., ставят на нем точку", – добавил адвокат.

По его утверждению, каким бы ни был приговор теперь, он "будет ничтожным".

"Суд без Виктора Януковича невозможен", – утверждает Сердюк.

Он добавил, что на заседание Оболонского райсуда Киева в 10 утра не пойдет – и суд не сможет рассмотреть дело.

"Адвокатское объединение и мы лично остаемся во всех других процессах...", – сказал Сердюк при этом.

Первое и главное направление борьбы, по его словам, – заявление Януковича в Генпрокуратуру о "государственно перевороте".

Также защита будет инициировать привлечение к ответственности всех виновных в "игнорировании принципов правосудия" через международные инстанции.

Алена Рощенко, УП

Темы: Януковичдело о госизменесуд
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