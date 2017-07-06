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Луценко и Пинзеник ругаются на комитете

Четверг, 6 июля 2017, 10:37

Генеральный прокурор Юрий Луценко вступил в перепалку с и.о. главы регламентного комитета Павлом Пинзеником из-за вопроса целесообразности просмотра видео- и аудиофайлов в отношении народных депутатов Розенблатта и Полякова.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

На заседании комитета по представлению ГПУ на снятие неприкосновенности с Максима Полякова Пинзеник спрашивал мнение членов комитета о целесообразности просмотра аудио- и видеодоказательств из-за присутствия на них третьих лиц – помощницы Полякова Татьяны Любонько.

"У меня в руках решение по госпоже Любонько. Суд установил допустимыми доказательства в ее присутствии! Скрыть аудио- и видеозаписи комитету самообороны и коррупции не удастся. Я прошу вас прекратить покрывать коррупцию!", – возмущался Луценко.

Кроме того, генпрокурор отметил, что член комитета Данилин пытался брать на поруки Любонько, поэтому является предвзятым.

В свою очередь, Пинзеник обиделся на высказывания прокурора.

"В связи с вашими высказываниями, заседание должно было бы быть закрытым. Но мы продолжим", – отметил он.

"Мы говорим только о нашей ответственности на комитете, а не о допустимости доказательств. Это уже устанавливает суд. И мы же понимаем, что все равно эти доказательства будут опубликованы в СМИ", – отметил Пинзеник.

В свою очередь, депутат Данилин заявил, что не будет участвовать в итоговом голосовании комитета.

Как известно, ГПУ подозревает Полякова в получении взятки 7500 долларов и злоупотреблении служебным положением, – и просит Верховную Раду дать согласие на его арест.



Роман Кравец, УП

Темы: Верховная РадаГенпрокуратуранеприкосновенность
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