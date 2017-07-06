Луценко и Пинзеник ругаются на комитете

Генеральный прокурор Юрий Луценко вступил в перепалку с и.о. главы регламентного комитета Павлом Пинзеником из-за вопроса целесообразности просмотра видео- и аудиофайлов в отношении народных депутатов Розенблатта и Полякова.



Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.



На заседании комитета по представлению ГПУ на снятие неприкосновенности с Максима Полякова Пинзеник спрашивал мнение членов комитета о целесообразности просмотра аудио- и видеодоказательств из-за присутствия на них третьих лиц – помощницы Полякова Татьяны Любонько.



"У меня в руках решение по госпоже Любонько. Суд установил допустимыми доказательства в ее присутствии! Скрыть аудио- и видеозаписи комитету самообороны и коррупции не удастся. Я прошу вас прекратить покрывать коррупцию!", – возмущался Луценко.



Кроме того, генпрокурор отметил, что член комитета Данилин пытался брать на поруки Любонько, поэтому является предвзятым.



В свою очередь, Пинзеник обиделся на высказывания прокурора.



"В связи с вашими высказываниями, заседание должно было бы быть закрытым. Но мы продолжим", – отметил он.



"Мы говорим только о нашей ответственности на комитете, а не о допустимости доказательств. Это уже устанавливает суд. И мы же понимаем, что все равно эти доказательства будут опубликованы в СМИ", – отметил Пинзеник.



В свою очередь, депутат Данилин заявил, что не будет участвовать в итоговом голосовании комитета.

Как известно, ГПУ подозревает Полякова в получении взятки 7500 долларов и злоупотреблении служебным положением, – и просит Верховную Раду дать согласие на его арест.