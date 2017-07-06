Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутата ВР лишили водительских прав

Четверг, 6 июля 2017, 11:57
Депутата ВР лишили водительских прав
FB Олег Федонюк

Народного депутата от БПП Павла Ризаненка, которого остановили за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, лишили права управления автомобилем на 1 год.

Об этом сам Ризаненко сообщил в Facebook.

"Сегодня решением Деснянского суда согласно Закону Украины был лишен права управления автомобилем сроком на один год и обязан уплатить штраф в размере 10 тысяч 200 гривен за административное нарушение, а именно - вождение автомобиля с показателем 0,27 промилле", - написал нардеп.

Он добавил, что просит жену подарить ему на день рождения велосипед.

Как известно, 8 июля полиция остановила Ризаненко и выписала протокол за управление в нетрезвом состоянии.

В полиции сообщили, что тест показал незначительное алкогольное опьянение около 0,27 промилле.

Сам нардеп сообщал "Украинской правде", что в указанный день он действительно был остановлен сотрудниками полиции из-за того, что его машина вроде в розыске.

"Позже оказалось, что она там не состоит ... Меня привезли на осмотр в клинику и сделали тест, который показал незначительное превышение (содержания алкоголя в организме - УП)", - рассказал депутат.

По его словам, показатель алкоголя в крови, согласно результатам экспертизы, составлял 0,27 промилле при допустимом значении 0,2. Это подтверждается документом, который УП передал Ризаненко.

Украинская правда

Темы: Верховная РадасудБПП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

Все новости...
Верховная Рада
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Последние новости
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
Все новости...
Реклама: