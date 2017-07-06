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На комитете показали видео, как Полякову передавали взятки

Четверг, 6 июля 2017, 11:56
Максим Поляков
ridnyi.com.ua

На регламентном комитете, где рассматривается представление Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Максима Полякова, продемонстрировали видео, как его помощница получала, а затем передавала ему взятки от агента НАБУ.

Об этом в четверг сообщает корреспондент "Украинской правды" из зала заседания.

Сначала было включено аудио, где помощница Полякова Татьяна Любонько говорит с агентом "Катериной" о возможности внесения поправок в законодательство о добыче янтаря. "5 – Розенблату, 5 – моему шефу..", – говорилось в разговоре.

 
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На видео было видно, как агент НАБУ "Катерина" уже на встрече с участием Полякова обсуждала возможность внесения правок.

"Любой, кто внесет эти поправки, кроме Розенблатта не пройдут (через комитет ред.)... Розенблат, слава Богу, коррупционер", – говорил на встрече Поляков.

Позже депутатам показали видео, как "Катерина" в каком-то ресторане передала деньги в конверте Любонько и предложила ей их пересчитать.

После этого состоялись переговоры помощницы Полякова Татьяны Любонько со своим шефом, которая отчитывалась о получении денег.

"Максим Анатольевич, 5 получила", – говорила она депутату.

"Я не знаю, что такое 5, перенабери меня по watssap", – говорил Поляков.

Позже по просьбе нардепа помощница приобрела два мобильных телефона Iphone 7, один из которых был изъят у жены Полякова.

Также во время комитета показали еще одно видео, как агент НАБУ передала вторую часть денег Полякову через Любонько.

Вместе с тем на комитете показали отдельную встречу агента "Катерины" с депутатом Бориславом Розенблатом, которая говорит, что передала его часть взятки через помощницу Полякова.

В комментарии к видео руководитель САП Назар Холодницкий заметил, что в следственные шифровали имя Полякова - "Аферист".

Поляков в свою очередь заявил, что его помощников умышленно провоцировали на получение взятки.

Как сообщалось, 6 июля регламентный комитет Верховной Рады рассматривает представление Генеральной прокуратуры на привлечение Полякова к ответственности.

Как известно, ГПУ просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова, который подозревается в получении взятки 7500 долларов и злоупотреблении служебным положением.

Роман Кравец, УП

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Темы: неприкосновенностьВерховная РадаГенпрокуратура
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