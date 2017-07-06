Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В зоне АТО подорвалась на мине машина саперов – штаб

Четверг, 6 июля 2017, 13:00

5 июля в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военных получили ранения.

Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет, двое военнослужащих сил АТО получили ранения и травмы. Этот инцидент произошел на мариупольском направлении в результате подрыва машины разминирования с экипажем на мине", – сказал полковник.

Мотузяник отметил, что состояние раненых военнослужащих пока удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в штабе видят тенденцию к стабилизации ситуации в зоне АТО.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
Все новости...
Реклама: