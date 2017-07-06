На блокпосту под Марьинкой возник конфликт между полицией и группой "1+1"

Между съемочной группой одного из центральных телеканалов и полицейскими в четверг возник конфликт на блокпосту под Марьинкой.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

"Руководство Главного управления Нацполиции в Донецкой области инициировало служебную проверку по факту конфликтной ситуации, которая имела место сегодня, 6 июля, около 10.00 между полицейскими, которые несут службу на стоп-контроле, и съемочной группой одного из центральных телеканалов", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что блокпост расположен на линии разграничения и блокирует выход на неподконтрольную территорию преступникам и предупреждает попадание боевиков в мирные украинские регионы.

"В ходе проверки документов у полицейских возникли вопросы к участникам съемочной группы, но последние отказались проходить стандартную процедуру проверки, из-за чего и произошла конфликтная ситуация", - говорится в сообщении.

Работниками полиции принято заявление от представителей СМИ, зарегистрированное в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях.

По факту начата служебная проверка для установления всех обстоятельств происшествия, в ходе проведения которой будет дана оценка действиям каждой стороны, установлена ​​законность действий сотрудников полиции и принято обоснованное решение.

В пресс-службе добавили, что работники полиции имеют право проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов - задерживать их для установления личности, осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ими перевозятся (ст.15 Закона Украины "О борьбе с терроризмом"), и в соответствии со ст. 9 закона "О борьбе с терроризмом" государственные органы, органы местного самоуправления, объединения граждан, организации, их должностные лица обязаны содействовать органам, осуществляющим борьбу с терроризмом.

Вместе с тем, спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что речь идет о съемочной группе телеканала "1+1".

"Такой инцидент действительно имел место. Он возник потому, что съемочная группа действительно имеет разрешение на съемку в зоне АТО, но для съемки прифронтового блокпоста требуется отдельное разрешение", - пояснил он.

Тракало сообщил, что в ходе объективной и честной служебной проверки будет дана оценка действиям всех сторон конфликта.

"Мы очень уважаем работу журналистов, в частности тех, которые работают в зоне АТО, рискуя своей жизнью, но в то же время призываем журналистов с пониманием отнестись и к работе полицейских, которые стоят на прифронтовом блокпосте, куда очень часто прилетают снаряды, и также рискуют своей жизнью", - добавил он.

Позже пресс-служба телеканала "1+1" сообщила, что в составе съемочной группы ТСН, которая была участником инцидента, была специальный корреспондент новостей Наталья Нагорная.

В пресс-службе призвали правоохранителей к справедливому рассмотрению дела и выразили надежду на скорейшее урегулирование ситуации.

"В свою очередь телеканалу "1+1" жаль, что журналисты, которые, рискуя своей жизнью, ежедневно информируют страну о событиях в горячих точках Украины, должны сталкиваться с такими ситуациями", - говорится также в сообщении.

Катерина Тищенко, УП