Луценко вернулся на комитет

Генпрокурор Юрий Луценко вернулся на заседание регламентного комитета, где рассматривается представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Максима Полякова.



Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Лариса Сарган.



Как сообщил корреспондент УП после 20 минут отсутствия Луценко вернулся в зал комитета.



"А что вам можно выходить, мне нет?" - обратился он к нардепам.



В то же время председатель регламентного комитета Павел Пинзеник заявил журналистам, что без присутствия генпрокурора или его представителя, комитет не может принять решение.



"Если генеральный прокурор не появится, то заседание, соответственно, будет перенесен до тех пор, пока туда не появится уполномоченное лицо", - сказал он.



"Решение без генпрокурора не может быть принято", - добавил Пинзеник.



В конце концов, заседания продолжили без присутствия Полякова



Как известно, Луценко после ссоры с депутатами покинул заседание регламентного комитета Верховной Рады.



Роман Кравец, Александр Шумилин, УП