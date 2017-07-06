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Дома прокуроров, которые занимаются налоговиками, обстреляли - Луценко

Четверг, 6 июля 2017, 14:09

Дома работников прокуратуры, которые занимаются расследованием дела налоговиков, обстреляли из боевого оружия.

Об этом во время регламентного комитета заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"У меня сегодня обстреляли из боевого оружия людей, которые расследуют дело налоговиков. По их домах стреляли", - отметил он.

"Поэтому не называйте правоохранителей аферистами, перестаньте это делать!" - добавил он членам комитета.

Позже генпрокурор разместил в Facebook фото обстрелянных окон квартир прокуроров и следователя.

Как известно, 24 мая в 15 областях Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству ущерб на сумму 95,921 млрд гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев.

12 подозреваемым суд вынес решение о содержании под стражей с возможностью внести залог от 3 до 150 миллионов гривен (самая большая сумма), 7 подозреваемых освободили из зала суда с ношением электронного браслета с залогами от 990 тысяч до 15 миллионов гривен.

4 подозреваемых освобождены под личное обязательство являться к следователю по первому вызову и не сбегать.

Роман Кравец, УП

Темы: Луценкопрокуратураналоги
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