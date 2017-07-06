Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Поляков говорит, что НАБУ "подставило" Луценко

Четверг, 6 июля 2017, 14:11

Депутат Максим Поляков утверждает, что у антикоррупционных органов нет ни одного доказательства против него.

Об этом он сказал в перерыве в заседании регламентного комитета, который рассматривает представление Генпрокуратуры и Специализированной антикоррупционной прокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с Полякова.

По словам нардепа, генпрокурор подтвердил, что "Поляков ни у кого ничего не требовал", а статья будет касаться провокации, что не предусматривает уголовного дела.

"Подставили НАБУ сегодня генерального прокурора с той информацией, которую они подали. Это чистый абсурд. Мы прошлись по каждому факту и видим: не существует никакой доказательной базы – 100% -ная оправдательный база, я говорил: не нужно денег", – заявил парламентарий.

"Юрий Витальевич еще знает интересную информацию: где я говорил, что передали средства тем-то, я говорю "это незаконно – если необходимо, нужно дать команду их вернуть". Этого тоже нет. Есть очень много информации, которую НАБУ скрыло", – сказал он.

По мнению Полякова, НАБУ занималось лично им: "Искали моих помощников. И это еще раз доказывает, что именно господин Сытник, используя свое служебное положение, преследовал лично меня как народного депутата".

"Пытался целый год, используя десятки миллионов гривен, – а вы услышали фантастические цифры, сколько работало десятков детективов с зарплатой по 60-100 тысяч гривен, – и в итоге помощницу поймали на 5 тысячах долларов? И где они делись? Нет ни одного доллара. Есть вроде телефоны – но также где подтверждение, что именно за эти средства телефоны куплены? Нет ни одного доказательства", – сказал депутат.

Комментируя аудиозапись, на которой он якобы говорит помощнице "перезвони мне на What's up" по поводу 5 смартфонов, Поляков заявил, что у него до этого года не было What's up, а запись делали в ноябре 2016 года. "Со мной она об этом не говорила", – заявил депутат и заверил, что был только один разговор – и он заявил, что "деньги не нужны".

Поляков также заявил: "Я никогда в жизни не имел отношения к янтарю. Нет в Умани янтаря!".

"... В НАБУ много нормальных, порядочных людей, которые не подбрасывают деньги, которые не пытаются поникнуть в 3 часа ночи в квартиру моей помощницы и подложить деньги... Пытался работник НАБУ попасть незаконно в квартиру моей помощницы – и только через час приехали туда работники НАБУ с понятыми и адвокатами, а до того приезжает работник НАБУ с портфелем, берет ключи – и пытается попасть в квартиру", – сказал депутат.

"Есть еще одно заявление, которое было сделано устно мне у Сытника – я уверен, что оно не зарегистрировано – и письменно к генпрокурору. Я также буду требовать, чтобы (дело) возбудили. Когда задерживали мою помощницу, ее привезли в НАБУ, но адвокатам об этом не сообщили. На протяжении почти трех часов ее удерживали незаконно, к ней заходили работники НАБУ, унижали, чтобы она дала показания против меня незаконные", – заявил Поляков.

Он также заверил, что не общается с Розенблатом "с сентября".

Алена Рощенко, УП, дополнено

Темы: Верховная РаданеприкосновенностьГенпрокуратураНАБУянтарь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

Все новости...
Верховная Рада
Холодов пояснил, что слагает мандат из-за больных в семье
Шуфрич и Кальченко возглавляют наиболее закрытые парламентские комитеты – ЧЕСТНО
Остатки империи. Кто из политиков заберет себе электорат ОПЗЖ
Последние новости
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
Все новости...
Реклама: