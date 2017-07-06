Холодницкий: На моем столе есть еще одно представление на нардепа

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассматривает еще одно представление на нардепа о снятии неприкосновенности.

Об этом Холодницкий сказал журналистам в перерыве заседании регламентного комитета по делу народного депутата Максима Полякова в четверг.

"То, что нас критикуют, что много представлений - будет еще больше. Я вам скажу, мне на стол вчера положили еще одно представление на еще одного народного депутата. Я сейчас его вычитываю ", - сказал Холодницкий.

Как сообщалось, 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Регламентный комитет Верховной Рады на заседаниях 3-7 июля по одному в день будет рассматривать вопрос о представлений Генпрокуратуры на привлечение к ответственности указанных народных депутатов.

Комитет уже рассмотрел представление на Лозового, Дейдея и Довгого. Во всех трех случаях комитет признал представления недостаточно обоснованными, однако передал их для дальнейшего рассмотрения спикеру ВР Андрею Парубию.

Подробнее о разбирательствах этих представлений читайте в материалах "Украинской правды": "Забуксовать на старте. Как комитет защитил неприкосновенность Дейдея", "Секретарь дьявола". Как Луценко ловил и не поймал Довгого" и "Мощи против ножей. Как комитет рассматривал представление на Лозового".

Олег Твердь, УП



