Ивана Купала идет с прохладой, на восток надвигаются грозы

В пятницу, 7 июля, на востоке Украины возможны грозы, на северо-востоке дожди, температура воздуха – от 20-22 градусов на севере до 24-26 на юге страны.



Таков прогноз Украинского гидрометцентра.



При этом синоптики предупреждают: "Вечером 6 июля с удержанием ночью 7 июля в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Луганской и Харьковской областях сильный дождь".

Прогноз на 7 июля

Кроме того, 6-7 июля на реках Закарпатья, бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области ожидается повышение уровней воды на 20-80 см над текущими. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока и образования локальных селевых потоков.

В выходные, по предварительному прогнозу, не потеплеет, в субботу дожди на западе, а в воскресенье - на севере (в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях).



Алена Рощенко, УП