Луценко о решении Януковича: Я всегда говорил, что он трус

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что отказ экс-президента Виктора Януковича от участия в судебном процессе относительно его вероятной госизмене, было ожидаемым.



Об этом он заявил по окончании заседания регламентного комитета.



"Поступок бывшего президента Украины Виктора Януковича не было неожиданностью для меня. Я всегда утверждал, что он трус. Я всегда знал, что он испугается и убежит, даже виртуально из зала суда, потому что жизнь уголовника, которым по сути является Янукович, является вечным бегством от ответственности ", - сказал он.



"Правда мы думали он это сделает позже, хотя бы попытается продемонстрировать так называемых 200 свидетелей по делу, или хотя бы какие-то материалы, которыми они должны были защищаться. Однако Янукович оказался трусом еще на ранних стадиях", - добавил Луценко.



Он заявил, что такой поступок Януковича суду не помешает, поскольку экс-президенту выделят государственного адвоката.



"Как только обращение суда поступит к адресату, то правовая помощь выполняется немедленно, не более одного дня и... нормальный адвокат будет предоставлен гражданину Януковичу", - сказал Луценко.



В то же время Луценко назвал "произведением больного воображения Януковича" список причастных, по версии экс-президента, лиц к государственному перевороту.



"В этом списке должно было быть не менее полумиллиона граждан, которые стояли на Майдане и требовали свободы для этой страны и миллионы людей, которые стояли по всей стране", - заявил Луценко.



Также он добавил, что представление от Януковича зарегистрируют в прокуратуре.



Как известно, Оболонский райсуд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и принял решение о назначении экс-президенту Виктору Януковичу бесплатного адвоката с Регионального центра предоставления бесплатной правовой помощи.



6 июля Янукович заявил в видеообращении, что отзывает своих адвокатов из судебного процесса по нему. Сторона обвинения обратилась к суду с ходатайством назначить бесплатного адвоката экс-президенту.



На предыдущем заседании суд принял решение о проведении специального судебного производства, поскольку обвиняемый не явился на судебное заседание.

5 июля Янукович заявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.



6 июля защиту Януковича подал в суд заявление о выходе экс-президента из процесса по делу о госизмене.



Александр Шумилин, УП