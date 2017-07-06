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Луценко о решении Януковича: Я всегда говорил, что он трус

Четверг, 6 июля 2017, 16:35

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что отказ экс-президента Виктора Януковича от участия в судебном процессе относительно его вероятной госизмене, было ожидаемым.

Об этом он заявил по окончании заседания регламентного комитета.

"Поступок бывшего президента Украины Виктора Януковича не было неожиданностью для меня. Я всегда утверждал, что он трус. Я всегда знал, что он испугается и убежит, даже виртуально из зала суда, потому что жизнь уголовника, которым по сути является Янукович, является вечным бегством от ответственности ", - сказал он.

"Правда мы думали он это сделает позже, хотя бы попытается продемонстрировать так называемых 200 свидетелей по делу, или хотя бы какие-то материалы, которыми они должны были защищаться. Однако Янукович оказался трусом еще на ранних стадиях", - добавил Луценко.

Он заявил, что такой поступок Януковича суду не помешает, поскольку экс-президенту выделят государственного адвоката.

"Как только обращение суда поступит к адресату, то правовая помощь выполняется немедленно, не более одного дня и... нормальный адвокат будет предоставлен гражданину Януковичу", - сказал Луценко.

В то же время Луценко назвал "произведением больного воображения Януковича" список причастных, по версии экс-президента, лиц к государственному перевороту.

"В этом списке должно было быть не менее полумиллиона граждан, которые стояли на Майдане и требовали свободы для этой страны и миллионы людей, которые стояли по всей стране", - заявил Луценко.

Также он добавил, что представление от Януковича зарегистрируют в прокуратуре.

Как известно, Оболонский райсуд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и принял решение о назначении экс-президенту Виктору Януковичу бесплатного адвоката с Регионального центра предоставления бесплатной правовой помощи.

6 июля Янукович заявил в видеообращении, что отзывает своих адвокатов из судебного процесса по нему. Сторона обвинения обратилась к суду с ходатайством назначить бесплатного адвоката экс-президенту.

На предыдущем заседании суд принял решение о проведении специального судебного производства, поскольку обвиняемый не явился на судебное заседание.

5 июля Янукович заявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

6 июля защиту Януковича подал в суд заявление о выходе экс-президента из процесса по делу о госизмене.

Александр Шумилин, УП

Темы: ЛуценкоЯнуковичсуд
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