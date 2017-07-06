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ГПУ готовится снять неприкосновенность с Бакулина

Четверг, 6 июля 2017, 17:15
ГПУ готовится снять неприкосновенность с Бакулина
gazprom.ru

У Генеральной прокуратуры есть основания на подготовку представления о даче согласия на снятие неприкосновенности с народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина.

Об этом в четверг сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает "Интерфакс-Украина".

"В рамках дела по нефтебуровым показания Кацубы дают нам полную возможность готовиться к привлечению к уголовной ответственности народного депутата Бакулина", - сказал Луценко.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что в ближайшее в парламент может быть внесено представление на снятие с Бакулина неприкосновенности, генеральный прокурор ответил: "В ближайшее время его не будет, так как в ближайшее время парламент уйдет на каникулы".

Как известно, 17 июня 2016 следователи ГПУ задержали, а 18 июня суд арестовал на два месяца младшего брата с "клана Кацуб" Александра - сына нардепа Владимира Кацубы и бывшего заместителя главы "Нафтогаза Украины".

Затем суд несколько раз продлевал ему арест.

Будучи главой "Черноморнефтегаза", он подписывал документы на закупку скандальных "вышек Бойко", но задержали его по "бензиновому" делу Сергея Курченко.

По версии следствия, Александр Кацуба после своего перехода из "Черноморнефтегаза" на должность заместителя главы "Нафтогаза" помог компании Курченко "Газ Украины 2020" украсть у государственного холдинга бензина на 500 млн гривен.

15 февраля 2017 генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Александр Кацуба пошел на сотрудничество со следствием и возместил государству 100 млн гривен убытков.

3 июля Луценко заявил, что намерен осенью внести представление на снятие неприкосновенности с депутата Верховной Рады по делу о закупке буровых установок по завышенным ценам.

"Украинская правда" сообщала, что речь идет именно о Бакулине.

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Темы: ГенпрокуратураБакулинКурченкоНефтегаз
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