СБУ предъявила подозрение в госизмене члену "самообороны Крыма"

Служба безопасности Украины выдвинула подозрение мужчине из Херсонской области, который участвовал в незаконной аннексии крымского полуострова Россией в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины объявила жителю Херсонщины, который в 2014 году принимал активное участие в деятельности так называемой "самообороны Крыма" и причастен к незаконной оккупации полуострова Российской Федерацией, о подозрении в государственной измене", - говорится в сообщении.

В СБУ также отмечают, что человек получил медаль "За возвращение Крыма" и наградное удостоверение министерства обороны РФ.

Мужчину задержали в марте этого года, когда он вернулся на материковую Украину.

Как указывается в сообщении, он полностью признал свою вину и дал подробные показания.