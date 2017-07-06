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Госспецсвязи предупреждает о вероятности повторной кибератаки

Четверг, 6 июля 2017, 20:28

Госспецсвязи предупредила, что владельцы сетей, подвергшихся поражению вирусом PetyaRansomware, даже восстановив свои компьютеры, могут стать объектом повторной кибератаки.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Команда CERT-UA разработала новые рекомендации для уменьшения рисков повторного поражения и минимизации (избегание) последствий, связанных с кибератакой.

В Госспецсвязи советуют как можно скорее воспользоваться опубликованными рекомендациями и призывают принять участие в интерактивном опросе команды CERT-UA по анализу последствий атаки PetyaRansomware.

Украинская правда

Темы: вирусхакеры
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