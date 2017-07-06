СМИ: В представлении на Добкина фигурирует еще один нардеп

В представлении Генпрокуратуры о разрешении на арест Михаила Добкина фигурирует нардеп от Харькова Анатолий Денисенко.

Как сообщает общественное движение "Чесно", по информации, содержащейся в представлении, политик якобы участвовал в земельных махинациях Михаила Добкина.

Денисенко был избран народным депутатом Украины от 173 округа.

В 2008 году Анатолий Денисенко был одним из двух участников кооператива "Авантаж". Согласно информации, в октябре 2008 года Денисенко просил Добкина передать в собственность кооператива "Авантаж" земельные участки в Харькове общей площадью 16.6 га.

Выделение земельных участков более 16 га земли кооперативу из двух человек является нарушением Жилищного кодекса - объясняют следователи Генеральной прокуратуры.

23 октября 2008 года Харьковский городской совет проголосовал за решение выделить кооперативу "Авантаж" земельные участки. Тогдашний мэр Харькова Михаил Добкин подписал это решение.

В пресс-службе Анатолия Денисенко отказались предоставить комментарий к решению регламентного комитета и голосованию в Верховной Раде Украины по представлению о снятии неприкосновенности с Михаила Добкина.