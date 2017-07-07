Трамп и Меркель обсудили реализацию Минских соглашений

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Гамбурге накануне саммита G20 обсудили вопрос выполнения Минских договоренностей.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Лидеры обсудили ряд приоритетов во внешней политике и политике безопасности, включая активизацию реализации Минских соглашений, деэскалацию конфликта между Катаром и некоторыми странами из Персидского залива и арабскими странами и денуклеаризацию Корейского полуострова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча Меркель и Трампа состоялась для координации действий в ключевых областях политики перед саммитом G20, который состоится в Гамбурге 7-8 июля.