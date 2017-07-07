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РФ не признает в ООН, что КНДР запустила межконтинентальную ракету

Пятница, 7 июля 2017, 01:17

Российская делегация в ООН настаивает, что режим Северной Кореи провел запуск не межконтинентальной баллистической ракеты, а ракеты среднего радиуса, и предлагает внести эту правку в инициированное США заявление для прессы Совбеза ООН.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источник.

Россию в этом вопросе поддержал Китай.

"Американская делегация предложила проект заявления для прессы СБ ООН, в тексте которого говорится, что Совбез осуждает запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. Россияне, ссылаясь на данные своего министерства обороны, внесли предложение заменить термин "межконтинентальная" на "ракету средней дальности", - сообщил источник.

В проекте заявления для прессы, в частности, говорится, что Совбез провел экстренную встречу, реагируя на последнее ракетное испытание режимом КНДР, нарушающее сразу семь резолюций Совбеза. Подчеркивается, что это представляет угрозу международному миру и безопасности.

Кроме того, в проекте документа отмечается, что, учитывая многочисленные предупреждения в адрес Пхеньяна, члены Совета Безопасности ООН готовы немедленно начать работу над усилением ограничительных мер против Северной Кореи.

Китайская сторона, со своей стороны констатировала, что, с учетом позиции России, Совбез не имеет необходимого консенсуса для утверждения документа и предложила убрать из текста слово "межконтинентальная".

Заявление для прессы СБ ООН должно быть согласовано до утра пятницы по вашингтонскому времени. Если стороны не придут к консенсусу, документ будет заблокирован.

Как известно, во вторник, 4 июля, Пхеньян сообщил, что провел успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Официальные лица США подтвердили запуск. Сообщалось, что ракета способна достичь территории Аляски.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООНСеверная КореяРосcия
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