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Полиция открыла дело из-за ранения журналиста в Кривом Роге

Пятница, 7 июля 2017, 01:46

По факту ранения журналиста в Кривом Роге полиция города открыла уголовное производство.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на полицию города.

По данным правоохранителей, данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Пострадавший журналист находится в больнице в тяжелом состоянии, проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что 6 июля оператор информационного портала Кривого Рога "Первый Криворожский" Вячеслав Волк получил огнестрельное ранение в шею в ходе учений военнослужащих. Он был госпитализирован.

Темы: полицияСМИ
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