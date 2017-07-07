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Полторак: Оперативный резерв ВСУ составляет 130 тыс человек

Пятница, 7 июля 2017, 02:37

Оперативный резерв Вооруженных сил Украины на сегодняшний день составляет 130 000 человек.

Об этом заявил министр обороны генерал армии Украины Степан Полторак, выступая перед участниками международной конференции в Лондоне, передает пресс-служба Минобороны.

"Со 146 000 Вооруженные Силы Украины увеличились до 250 000. Кроме того создан мощный оперативный резерв из более 130 000 человек", - сообщил он

Полторак также отметил, что Министерство обороны значительно улучшило военно-полевую медицину и систему эвакуации, создало сеть военных госпиталей, организовало обучение шести батальонов ВС Украины по стандартам НАТО.

Он добавил, что реформы необходимо продолжать.

Темы: ПолторакВооруженные силы
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