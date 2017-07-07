Полторак: Оперативный резерв ВСУ составляет 130 тыс человек

Оперативный резерв Вооруженных сил Украины на сегодняшний день составляет 130 000 человек.

Об этом заявил министр обороны генерал армии Украины Степан Полторак, выступая перед участниками международной конференции в Лондоне, передает пресс-служба Минобороны.

"Со 146 000 Вооруженные Силы Украины увеличились до 250 000. Кроме того создан мощный оперативный резерв из более 130 000 человек", - сообщил он

Полторак также отметил, что Министерство обороны значительно улучшило военно-полевую медицину и систему эвакуации, создало сеть военных госпиталей, организовало обучение шести батальонов ВС Украины по стандартам НАТО.

Он добавил, что реформы необходимо продолжать.