Меркель заявила, что не будет выступать посредником между Трампом и Путиным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не считает, что на саммите G20 может выступить в роли посредника между президентом России Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом она заявила журналистам в четверг, 6 июля, по прибытии в Гамбург накануне G20, передает DW.

Меркель пояснила, что ее роль заключается "не в том, чтобы быть посредником, а в том, чтобы вносить вклад" в урегулирование ситуации. Соответствующий вопрос журналистов прозвучал вскоре после заявлений Трампа сделанных им во время визита в Польшу в четверг, в ходе которых он обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Украине.

Канцлер ФРГ выразила надежду на то, что диалог в кулуарах гамбургского саммита, возможно, позволит продвинуться вперед в урегулировании сирийского конфликта.

Кроме того, по ее словам, будут предприняты попытки для сближения позиций Киева и Москвы.