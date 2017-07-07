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7 июля в центре Киева ограничат движение транспорта

Пятница, 7 июля 2017, 06:03

7 июля в центре Киева ориентировочно с 18:00 до 23:00 будет ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"7 июля ориентировочно с 18:00 до 23:00 в связи с проведением марша ко дню рождения Мирослава Мыслы (в соответствии с обращением ВО "Свобода") будет выполняться приостановление или частичное ограничение движения транспорта по улицам, по которым пролегает маршрут мероприятия, а именно: от Арсенальной площади - ул. Грушевского - Крепостным переулком - ул. Институтской - ул. Крещатик (от Майдана Незалежности до Европейской площади) - Владимирским спуском - ул. Сагайдачного - до Контрактовой площади", - говорится в сообщении.

Кроме того, возможны временные изменения в работе автобусов № 24, № 62, № 114.

Водителей просят воздержаться от поездок по указанным улицам.

Темы: Киев
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