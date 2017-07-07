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Сутки в АТО: 25 обстрелов, один военный ВСУ погиб

Пятница, 7 июля 2017, 06:55
Сутки в АТО: 25 обстрелов, один военный ВСУ погиб

Ситуация в зоне АТО остается неспокойной, за минувшие сутки боевики 25 раз обстреляли позиции украинских сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб, еще один получил ранения.

На Приморском направлении зафиксировано 11 обстрелов.

Из стрелкового оружия и гранатометов террористы били по опорным пунктам сил АТО в районе Широкино, Лебединского, Водяного, Гнутово, Павлополя, Новотроицкого и Марьинки. Кроме того, вблизи Широкино боевики открывали огонь из 82 мм минометов, а вечером недалеко от Павлополя применили запрещенные минометы калибра 120 мм.

На Донецком направлении боевики били 8 раз.

"Утром и днем ​​захватчики сконцентрировали свой огонь в северном пригороде временно оккупированного Донецка. Там противник неоднократно открывал огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и время от времени - из вооружения БМП по оборонным укреплениям украинских армейцев в районе Авдеевки, Опытного, Песков и Невельского", - говорится в сообщении.

Вечером сепаратисты обстреляли позиции сил АТО в районе Троицкого из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных модификаций и крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении было 6 обстрелов.

Под огонь  боевиков из гранатометов и других образцов пехотного вооружения попали подразделения ВСУ, которые держат оборону в районе Старого Айдара, Желтого, Станицы Луганской, Донца и Крымского.

Темы: АТОДонбассВооруженные силы
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