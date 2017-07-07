СМИ: В США находятся 150 российских разведчиков

Российские разведчики наращивают свои усилия по сбору разведывательных данных в США.

Об этом пишет CNN со ссылкой на нынешних и бывших сотрудников американской разведки.

По словам источников, Россия чувствует себя "ободренной" из-за отсутствия значительного ответа от администрации Дональда Трампа и Барака Обамы на свои действия.

По словам отставного начальника ЦРУ Стив Холла, россияне в США могут искать дополнительную информацию об администрации Трампа, которая является новой и непредсказуемой для Москвы.

Источники сообщают, что после президентских выборов в прошлом ноябре число российских разведчиков возросло и сейчас их насчитывается около 150 человек.

Официальные лица США заявили, что РФ пополняет число разведчиков, после того, как в декабре США выслали 35 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

ФБР отказалась комментировать эту информацию.

По словам некоторых чиновников, правоохранители США обеспокоены тем, что целью российских разведчиков являются американцы, которые имеют доступ к секретной информации.

При этом CNN пишет, что, тем не менее, Госдеп продолжает выдавать временные визы людям, которые подозреваются в шпионаже.

Источники сообщают, что даже после российского вмешательства в американские выборы, США медленно принимали меры реагирования. Политические разногласия по этому вопросу и нежелание Трампа принять выводы разведки о вмешательстве России в выборы замедлили усилия по противодействию угрозе.