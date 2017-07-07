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Бойня в мексиканской тюрьме: 28 человек погибло

Пятница, 7 июля 2017, 08:33

По меньшей мере 28 человек были убиты в результате жестокой драки в тюрьме на мексиканском тихоокеанском курорте Акапулько, что является одной из худших вспышек насилия в неспокойной пенитенциарной системе страны за последние годы.

Об этом пишет Reuters.

Акапулько является крупнейшим городом Герреро, одного из самых беззаконных штатов Мексики и центром производства опийного мака.

Тюремная бойня была особенно неудобна для Мексики, поскольку в тот же день Герреро посещал секретарь министерства внутренней безопасности США Джон Келли.

По словам государственного чиновника Роберто Альвареса, драка возникла между конкурирующими бандами. По его словам, в дополнение к 28 умершим, пострадали еще три человека.

Чиновник правоохранительных органов на условиях анонимности сообщил Reuters, что четверо погибших были обезглавлены.

По словам Альвареса, тюрьма была на 30 процентов переполнена. Тюрьма рассчитана на 1624 заключенных, но за ее стенами содержался 1951 мужчин и 110 женщин.

Отмечается, что все жертвы были найдены с колотыми ранами от острых предметов, таких как импровизированное оружие, которое изготавливают заключенные.

Схватка 6 июля 2017 года стала худшей вспышкой насилия для пенитенциарной системы Мексики с начала прошлого года, когда в тюрьме северного индустриального города Монтеррей погибли 49 человек

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