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Спасатели предупреждают о грозах и шквалах

Пятница, 7 июля 2017, 09:27

7 июля в отдельных областях на востоке и юге Украины ожидаются грозы и сильный ветер.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

"По данным Укргидрометцентра, днем 7 июня в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и местами в Херсонской областях грозы, местами шквалы 15-20 м / с", - говорится в сообщении спасателей.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов 7 июля остаются обесточенными 24 населенных пункта в Черкасской области.

Украинская правда

Темы: погода
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