Австрия закрыла дело против партнера Фирташа после его явки в суд Испании

В Австрии закрыли дело против экс-советника президента Украины Виктора Ющенко 53-летнего Хареса Юссефа, задержанного в феврале в Вене.

Об этом сообщает австрийское издание Profil, передает Европейская правда.

Полиция Австрии задержала Юссефа в феврале по выданному Испанией европейскому ордеру. Через две недели его отпустили под залог в 100 тысяч евро.

Австрийские правоохранители сообщили, что в мае Юссеф появился на слушаниях в Барселоне, о чем Испания сообщила Австрии с большой задержкой лишь на прошлой неделе.

"Европейский ордер на его арест теряет всякую силу, и мы закрываем это дело с нашей стороны", - сказал пресс-секретарь Венского земельного суда.

Пока остается неясным, как будет развиваться дело Юссефа в Испании. Пресс-секретарь испанской прокуратуры в комментарии изданию лишь сообщила, что дело будет рассматриваться в Барселоне в середине июля, а его детали "закрыты".

Европейский ордер на арест Юссефа был издан в связи с делом об отмывании денег в Барселоне. О Юссефе известно, что он ранее занимался торговлей газом и цветными металлами.

Как подозревают испанские правоохранители, Юссеф, находясь в Вене, смог создать сеть компаний, аффилированных с фирмами на Кипре, для отмывания средств, которые якобы поступали ему от украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Австрийское издание утверждает, что Юссеф считается ключевой фигурой в деле Фирташа, который с 2014 года находится в Вене в связи с его преследованием сначала со стороны США, а с этого года - еще и Испании.

Испанские власти считает Юссефа "правой рукой" Фирташа и подозревает в соучастии в преступной организации, но оба украинца отрицают обвинения.

Юссеф работал с Ющенко, когда тот находился в Вене на лечении после отравления диоксином осенью 2004 года.

Юссеф был внештатным советником Ющенко, когда тот был президентом. Юссеф также занимался визитами в Украину французского актера Жерара Депардье во времена президентства Ющенко.

В 2011 году Геннадий Москаль заявлял, что сирийский бизнесмен Юссеф Харес получил от банков, которые возглавлял Виктор Ющенко, два кредита по 1,5 и 4 миллионов долларов соответственно, и так и не вернул деньги банкам.

Юссеф - уроженец Сирии, по данным интернет-источников, в 2003 году получил украинское гражданство.