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Военному, ранившему журналиста в Кривом Роге, грозит до 7 лет

Пятница, 7 июля 2017, 11:15
Военному, ранившему журналиста в Кривом Роге, грозит до 7 лет

Военнослужащий, ранивший криворожского журналиста Вячеслава Вовка, незаконно приобрел оружие, носил и хранил его без цели.

Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции, передает местное издание 1kr.ua.

"Были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту неосторожного нанесения телесного повреждения. В ходе рассмотрения данного криминального дела, работниками полиции изъято огнестрельное оружие, снаряженное боевыми патронами. Огнестрельное оружие подозреваемый в совершении преступления незаконно приобрел, носил и хранил без предусмотренного законом разрешения", - сообщили в полиции.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В рамках данных статей подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Он находится в изоляторе временного содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что 6 июля оператор информационного портала Кривого Рога "Первый Криворожский" Вячеслав Вовк получил огнестрельное ранение в шею во время учений военнослужащих. Он был госпитализирован.

Темы: Кривой РогполицияСМИ
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