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Муженко: Более 30 тысяч военных РФ находятся в Украине

Пятница, 7 июля 2017, 12:50

Численность военнослужащих регулярных войск РФ, которые находятся на оккупированных территориях Украины, на сегодня превышает 30 тысяч человек.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины - главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко на совместном заседании Военно-научного совета ВСУ и Национальной академии наук, сообщает "Укринформ".

"По данным военной разведки, в настоящее время эта группировка насчитывает более 30 тысяч военнослужащих, включая компонент, который развернут в Крыму", - сказал Муженко.

Он также отметил, что управление военными группировками на оккупированных территориях Донбасса осуществляется командованием РФ.

"В настоящее время на оккупированных территориях Донецкой в Луганской области созданы и развернуты 1 и 2 армейские корпуса численностью свыше 30 тысяч человек, управление которыми осуществляется новообразованной 8 общевойсковой армией Южного военного округа Российской Федерации", – отметил начальник Генштаба.

По его словам, до сих пор остается большая угроза развертывания РФ полномасштабных военных действий.

"Главная угроза - это милитаризация Российской Федерацией временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей путем развертывания полноценных военных группировок", – подчеркнул он.

По данным Муженко, на нужды этих военных группировок Россия ежемесячно поставляет 5 тысяч тонн горючего и 500 тысяч боеприпасов.

Начальник Генштаба ВСУ также заявил, что численность российских военных в аннексированном Крыму увеличилась в два раза с марта 2014 года, передают "Українські новини".

"В сравнении с периодом, который предшествовал российской оккупации, численность группировок на полуострове выросла почти в 2 раза, а количество вооружения – почти в 5 раз", – сказал он.

Муженко добавил, что с учетом пребывания в Крыму 22 армейского корпуса Черноморского флота России стоит ждать роста численности военных и вооружения еще в полтора-два раза.

Алена Рощенко, УП, дополнено

Темы: ДонбассКрымРосcияМуженко
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