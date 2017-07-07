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В штабе АТО уточнили потери за сутки

Пятница, 7 июля 2017, 12:52

6 июля в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный погиб, еще 1 получил ранения.

Об этом на брифинге в пятницу сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения", – сказал полковник.

В комментарии "Украинской правде" Лысенко отметил, что эти санитарные потери силы АТО понесли в результате вражеских обстрелов в Крымском (погибший) и Песках (раненый).

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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