НАБУ: Обыски в Приватбанке проводили из-за событий до национализации

Национальное антикоррупционное бюро в четверг проводило обыски в Приватбанке из-за расследования событий, которые происходили в декабре 2016 года.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник в Лондоне, передает "Интерфакс-Украина".

"Обыски касались событий, которые произошли перед национализацией", - сказал он

Также директор НАБУ сказал, что пока не готов комментировать возможных подозреваемых в этом деле.

Как сообщалось, в четверг, 6 июля, Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в главном офисе Приватбанка в городе Днипро.

В НАБУ уточнили, что эти действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Нацбанка, а также растраты средств "ПриватБанка" в особо крупном размере, совершенной менеджментом и владельцами существенного участия указанного банковского учреждения (ч.2 ст.364, ч.5 ст.191КК Украины), вследствие чего государство понесло убытки в размере докапитализации Банка в сумме 116,8 млрд. грн.

Вместе с тем, как сообщила пресс-служба Приватбанка, в четверг, 6 июля, в его главном офисе начата совместная работа соответствующих подразделений банка и детективов НАБУ по тщательному анализу "токсичного портфеля" кредитов предыдущих владельцев банка.

Как известно, по словам главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно - доведение банка до неплатежеспособности.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.

21 декабря прошлого года Приватбанк перешел в государственную собственность.

В июне Коломойский подал в суд серию исков, направленных против Кабмина НБУ и Приватбанка.