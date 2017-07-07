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Пинзеник объяснил разницу в голосовании по Розенблату и Полякову

Пятница, 7 июля 2017, 13:56

Исполняющий обязанности председателя комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады председателя Павел Пинзеник говорит, что Генеральная прокуратура предоставила достаточно доказательств для обоснования представлений в отношении народного депутата от БПП Борислава Розенблата.

Об этом он сказал в пятницу после заседания профильного комитета, отвечая на вопрос журналистов, почему комитет поддержал представление на Розенблата, но не поддержал – на Полякова.

"Различие между этими двумя решениями обусловлена ​​в первую очередь качеством доказательной базы по этим двум депутатам. Относительно сегодняшнего – вопрос по Розенблату – мне кажется, что для всех все более или менее очевидно", – сказал Пинзеник.

"Что касается народного депутата Полякова на базе тех материалов, которые были предоставлены вчера, мы пришли к выводу, что их недостаточно, чтобы рекомендовать Верховной Раде дать согласие на привлечение его к уголовной ответственности, а тем более дать согласие на задержание и арест", – подчеркнул он.

Как сообщалось, 7 июля регламентный комитет ВР поддержал представления Генеральной прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата фракции БПП Борислава Розенблата.

На заседании комитета в пятницу Генеральная прокуратура и САП продемонстрировали видео-доказательства злоупотребления служебным положением и вымогательства взяток Розенблатом.

Сам Розенблат назвал провокацией обвинения и оперативное видео, продемонстрированное прокурорами.

Также нардеп заявил, что сдаст свои документы для выезда за границу только после голосований в Верховной Раде представлений ГПУ о снятии неприкосновенности, его задержании и аресте.

Антикоррупционные органы обвиняют Розенблата в том, что он и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Более по обвинению Генеральной прокуратуры читайте в статье "Несчастный гурмэ. Киевские рестораны в деле Розенблата".

Валентина Романенко, УП

Темы: неприкосновенностьВерховная Радавзятка
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