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Журналистка: Полиция на блокпосту угрожала и повалила меня на землю

Пятница, 7 июля 2017, 14:16

Журналистка "1+1" Наталья Нагорная заявила, что полицейские на блокпосту вблизи Марьинки 6 июля во время конфликта со съемочной группой повалили ее на землю и перезаряжали оружие над ее головой.

Об этом она рассказала изданию Detector.media.

По ее словам причиной конфликта съемочной группы было не отсутствие у журналистов соответствующих документы, а их намерение зафиксировать правонарушение, осуществляли люди в полицейской форме.

Нагорная уверяет, что у журналистов была договоренность о сотрудничестве с пресс-офицером в Волновахе.

"Однако вблизи Марьинки авто, на котором четко было обозначено, что это машина "1+1", не пропускали люди с полицейскими шевронами, но без жетонов. Должным образом не представившись, они предъявили группе "1+1" претензии: мол, у водителя поврежден паспорт. Водителя оштрафовали на 51 гривну, хотя проблем с идентификацией журналистов и сотрудников канала "1+1" не было. Однако у них отобрали документы", - пересказывает ее версию издания.

Заявления полиции об отказе съемочной группы "1+1" проходить стандартные процедуры проверки документов, по словам Нагорной, является неправдой.

"Причиной конфликта медийниця называет то, что журналисты фиксировали правонарушения полицейских по ним на видео, а люди, которые с ними "общались", настаивали на удалении этой записи. Журналисты отказались", - пишет издание.

По ее словам вели эти люди в полицейской форме очень грубо.

"Наталью повалили лицом на землю, над ее головой перезаряжали автомат с нецензурной бранью: "Ты, с... не воюешь!" Один из "собеседников" вырвал у журналистов телефон, швырнул на землю, пытаясь разбить. Несмотря на это кусок записи, на котором видно в частности, как вырывают и бросают телефон, сохранился", - пересказывает версию Нагорной издание.

Также указывается, что после конфликта журналистам пришлось в больнице снимать побои.

В Донецком областном управлении полиции, где съемочная группа написала жалобу, заявление журналистов несколько раз теряли, но в конце концов нашли.

По словам Нагорной, поведение подчиненных в управлении пытались оправдать тем, что они, мол, "стоят на расстоянии 8 км от передовой и нервничают...".

Как известно, полиция Донетчины в четверг сообщила, что между съемочной группой одного из центральных телеканалов и полицейскими в возник конфликт на блокпосту под Марьинкой.

В полиции заявили, что съемочная группа не имела специального разрешения для съемки прифронтового блокпоста.

Темы: ДонбассАТОСМИ
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