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Холодницкий опасается, что депутаты могут сбежать

Пятница, 7 июля 2017, 14:21

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры выразил опасения, что депутаты, с которых Генеральная прокуратура хочет снять неприкосновенность, могут сбежать.

Об этом он заявил журналистам после заседания регламентного комитета в пятницу.

"О поездке за границу я спросил не просто так. Знаете, есть вещи, которые не выписаны в УПК, но у меня, как прокурора есть прокурорская чуйка. У меня есть серьезные опасения, что если вопрос будет вынесен в парламент, кто-то может быть не стоит на месте", – сказал он.

В то же время о ком именно говорил Холодницкий, прокурор отказался уточнить.

Также он не захотел открывать никаких данных об агенте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции "Катерине", которая передавала взятки народным депутатам Бориславу Розенблату и Максиму Полякову.

Кроме того, на вопрос журналистов, Холодницкий отметил, что видео о коррупции Розенблата, которое показали на комитете, действительно монтировали.

"Конечно же монтировали, мы выбрали самые интересные моменты", – сказал он.

Как сообщалось, 7 июля регламентный комитет ВР поддержал представления Генеральной прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата фракции БПП Борислава Розенблата.

На заседании комитета в пятницу Генеральная прокуратура и САП продемонстрировали видео-доказательства злоупотребления служебным положением и вымогательства взяток Розенблатом.

Сам Розенблат назвал провокацией обвинения и оперативное видео, продемонстрированное прокурорами.

Также нардеп заявил, что сдаст свои документы для выезда за границу только после голосований в Верховной Раде представлений ГПУ о снятии неприкосновенности, его задержании и аресте.

21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова. 29 июня он внес аналогичное представление относительно депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Представления на первых пятерых народных избранников регламентный комитет рассматривал рассмотреть на заседаниях 3-7 июля.

Комитет не поддержал представления на привлечение к уголовной ответственности Дейдея, Лозового, Довгого и Полякова.

Роман Кравец, УП

Темы: Антикоррупционная прокуратуранеприкосновенность
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