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США назначили переговорщика с Россией по Украине

Пятница, 7 июля 2017, 14:49

Государственный департамент США назначил бывшего посла страны в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине.

Об этом в своем твиттере написал журналист Кристофер Миллер.

Также об этом сообщает Reuters со ссылкой на аккредитованные медиа, цитирующие представителя Госдепа, советника держсекратаря Роберта Хаммонда.

"Волкер будет координировать все усилия Государственного департамента по разрешению конфликта, который начался, когда Россия вторглась в Крым, а позже и в восточную Украину", - заявил Хаммонд.

Позже он опубликовал сообщение пресс-службы Госдепартамента.

Курт Волкер является карьерным дипломатом и специалистом по Европе, который также работал в Белом доме. С 2008 по 2009 годы он был постоянным представителем США при НАТО.

 

Ранее посол США в РФ Джон Теффт сообщал, что решение о возобновлении переговоров по Украине, которые при прежней администрации США происходили между помощником президента РФ Владиславом Сурковым и бывшим заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, пока не принято.

Посол также отметил, что пока непонятно, кто смог бы занять место Нуланд в этих переговорах.

6 июля в Госдепартаменте США заявили, что изучают все способы привлечения к переговорам Нормандского формата, но не в качестве члена группы.

Как сообщалось 30 мая, Москва готова начать двусторонние переговоры с Вашингтоном по поводу Украины.

28 мая, в издании The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц и экспертов отмечали, что США хотят перезапустить переговориз РФ в отношении Украины.

По информации издания Reuters со ссылкой на слова трех бывших лидеров донбасских боевиков, высокопоставленный помощник президента РФ Владислав Сурков определяет внутреннюю и кадровую политику ОРДЛО.

Темы: СШАРосcия
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