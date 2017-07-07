В центре оккупированного Луганска прогремел взрыв – сайт боевиков

В центре оккупированного боевиками Луганска, недалеко от площади Ленина, прогремел взрыв, ранена женщина.

Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает сепаратистское издание "Луганский инфоцентр" со ссылкой на так называемую "народную милицию ЛНР".

По информации российского информагентства "РИА Новости", взрыв прогремел недалеко от Дома правительства. Район инцидента оцеплен, работают оперативные службы.

Информацию о взрыве подтверждают в соцсетях местные жители. Они пишут, что инцидент произошел около 15:30 пятницы и даже привел к гибели людей.

"Был взрыв возле комендатуры, есть погибшие... 2 пожарные, 2 уазика с Беркутами, 5 скорых в центр - 2 уже в сторону областной", – буквально сейчас пишет в Twitter пользователь под ником IgorGirkin.

Луганск



"был взрыв возле комендатуры, есть погибшие ... 2 пожарные, 2 уазика с Беркутами, 5 скорых в центр - 2 уже сторону областной" pic.twitter.com/W0McP1dCBZ — IgorGirkin (@GirkinGirkin) July 7, 2017

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