Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В центре оккупированного Луганска прогремел взрыв – сайт боевиков

Пятница, 7 июля 2017, 15:59

В центре оккупированного боевиками Луганска, недалеко от площади Ленина, прогремел взрыв, ранена женщина.

Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает сепаратистское издание "Луганский инфоцентр" со ссылкой на так называемую "народную милицию ЛНР".

По информации российского информагентства "РИА Новости", взрыв прогремел недалеко от Дома правительства. Район инцидента оцеплен, работают оперативные службы.

Информацию о взрыве подтверждают в соцсетях местные жители. Они пишут, что инцидент произошел около 15:30 пятницы и даже привел к гибели людей.

"Был взрыв возле комендатуры, есть погибшие... 2 пожарные, 2 уазика с Беркутами, 5 скорых в центр - 2 уже в сторону областной", – буквально сейчас пишет в Twitter пользователь под ником IgorGirkin.

Темы: Луганскчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Луганск
Склад ракет россиян уничтожили утром возле Луганска - Стратком
В Луганске прогремели взрывы – СМИ
РосСМИ сообщают о взрывах в оккупированном Луганске
Последние новости
19:58
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвало последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
Все новости...
Реклама: