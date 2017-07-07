Аваков рассказал послу Италии, что Маркива задержали безосновательно

Украинские правоохранительные органы считают абсурдными обвинения, выдвинутые в Италии военнослужащему Нацгвардии Виталию Маркиву.

Об этом в своем твиттере написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"На встрече с послом Италии предметно пояснил абсурдность обвинений, предъявленных при аресте сержанту Маркиву. Мы не оставим своего солдата", - написал он.

Как известно, ранее Генпрокуратура заявила, что будет обеспечивать защиту законных интересов Маркива в судебном процессе.

Полиция Италии арестовала заместителя командира взвода батальона оперативного назначения им. Кульчицкого Виталия Маркива по подозрению в якобы причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 2014 года в Славянске.

Как заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, ГПУ обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения.

Украина расследует уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Рокелле и его российского партнера Андрея Миронова.

По данным НГУ, в 2014 году в батальоне им. Кульчицького, в котором служил Маркив, в наличии не было ни одного миномета, от обстрела из которых и погибли Рокелле и Миронов.

По данным следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.

Как заявили 2 июля в МВД, против задержанного Маркива свидетельствовал французский журналист, который указал на его возможную причастность к убийству фоторепортера Рокелле.

Украинская правда