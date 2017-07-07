Порошенко назначил посла Украины при НАТО

Президент Петр Порошенко назначил первого заместителя главы МИД Вадима Пристайко главой миссии Украины при НАТО.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича главой миссии Украины при НАТО", - говорится в указе президента от 7 июля.

Вадим Пристайко - кадровый дипломат. На дипломатической службе - с 1997 года.

Пристайко работал заместителем директора департамента НАТО, заместителем руководителя миссии посольства Украины в США и чрезвычайным и полномочным послом Украины в Канаде.

С 2014 года и по сегодняшний день был заместителем министра иностранных дел Украины.

Как известно, 29 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко освободил Игоря Долгова от должности главы миссии при НАТО, которую он занимал с июня 2010 года, в связи с его назначением заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.

С тех пор исполняющим обязанности главы миссии был Егор Божок.

"Европейская правда"