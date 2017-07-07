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ВККС поддержала вето на избрание судьи Иваненко в новый Верховный Суд

Пятница, 7 июля 2017, 17:09

Высшая квалификационная комиссия судей поддержала вето Общественного совета добропорядочности на избрание судьи Высшего административного суда Яны Иваненко в новый Верховный Суд.

Такое решение комиссия приняла в пятницу, передают Українські Новини.

Так, ВККС не смогла преодолеть вето ОСД - за преодоление вето проголосовали 9 членов ВККС из минимально необходимых 11.

"ОСД наложил вето на избрание Иваненко судьей нового Верховного Суда, мотивируя это тем, что ее карьера непосредственно связана с протекцией бывшего главы Высшего совета юстиции, бывшего депутата Верховной Рады Валерия Евдокимова. Иваненко была его подчиненной в ВСЮ и помощницей в парламенте", - пишет издание.

Также Иваненко родила ребенка от Евдокимова, не состоя в официальных отношениях с ним. При этом ОСД считает, что Иваненко стала самым молодым обладателем звания "Заслуженный юрист Украины" не по протекции Евдокимова, а благодаря своим заслугам.

Как известно, 6 июня ВККС начала рассматривать 140 ветированных кандидатур из 354 претендентов в новый Верховный Суд.

По состоянию на 7 июля ВККС преодолела 61 и поддержала 22 вето совета добропорядочности.

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