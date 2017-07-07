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Лещенко пожаловался НАБУ на немецкое совместительство Розенблата

Пятница, 7 июля 2017, 18:02

Борислав Розенблат, уже став депутатом Верховной Рады, почти месяц еще числился директором фирмы I.S.R International Limited в Германии.

Об этом пишет нардеп Сергей Лещенко в своем блоге на "Украинской правде".

"Нами получено подтверждение, что, сев в кресло Рады, он (Розенблат – ред.) продолжал быть директором фирмы I.S.R International Limited в немецком Дортмунде, где у него зарегистрирован семейный бизнес", – заявил Лещенко.

"Согласно Общему регистрационному порталу земель Германии (Gemeinsames Registerportal der Länder), с 5 сентября 2008-го по 22 декабря 2014 Борислав Розенблат был единоличным владельцем и руководителем фирмы ISR International Limited (номер в реестре HRB ​​21441), зарегистрированной по адресу Hӧrder Semerteichstraße 183, 44263 Дортмунд, Германия", – пояснил он.

Дортмундская фирма I.S.R. International Limited является дочерним филиалом компании I.S.R. International Limited, зарегистрированной в Бирмингеме, Великобритания.

"То есть на момент вступления в полномочия депутата Верховной Рады – а это произошло 27 ноября 2014 года – Розенблат был совместителем, хотя закон обязывает сложить все полномочия до этого момента", – заявил Лещенко.

По его данным, собрание акционеров немецкой фирмы Розенблата произошло лишь 22 декабря 2014 года. В присутствии нотариуса руководство фирмой передали сыну политика Олегу Розенблату (1991 г. р.). В протоколе собрания акционеров значится, что Борислав и Олег Розенблат проживают на Auf der Kuhweide 33, 44265 в Дортмунде.

"В сам немецкий реестр изменения были внесены вообще 21 апреля 2015 года, через полгода после присяги Розенблата", – отметил Лещенко.

Он публикует протокол и указывает, что Розенблат нарушил закон "О статусе народного депутата Украины" (п. 6 ст. 3) и Конституцию Украины (ст. 78).

 

"В связи с совместительством Розенблата на момент получения им депутатских полномочий мной поданы документы в НАБУ и Генпрокуратуру для лишения его депутатского мандата", – заявил Лещенко.

Он отметил, что готовить материал ему помогала немецкий стажер ВР Дария Романенко.

Алена Рощенко, УП

Темы: РозенблатЛещенкоНАБУВерховная Рада
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