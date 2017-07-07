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Против "Миротворца" ведут дело, журналистов зовут в свидетели

Пятница, 7 июля 2017, 18:17

Полиция Киева расследует уголовное производство о публикации интернет-ресурсом "Миротворец" списков журналистов, якобы аккредитованных на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщает следственное управление Главного управления Национальной полиции.

"С целью объективного расследования и принятия неотложных мер реагирования полиция просит представителей СМИ, чьи фамилии и контактные данные размещены на страницах вышеупомянутого сайта и которые вследствие этого имели или имеют препятствования их законной профессиональной деятельности, обратиться в следственное управление ГУНП в Киеве для дачи показаний в качестве свидетелей по поводу указанных фактов", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что следственное управление по поручению прокуратуры Киева расследует производство по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса.

Как известно, в начале мая 2016 "Миротворец", который пишет о преступлениях против национальной безопасности Украины, обнародовал список представителей СМИ, аккредитованных террористической организацией "ДНР".

На фоне возмущения сайт извинился за публикацию неактуального списка журналистов.

24 мая прошлого года "Миротворец" обнародовал обновленный список журналистов, которые, на их взгляд, "сотрудничают со страной-агрессором". В перечне – 293 человека, в том числе четверо украинских журналистов, указаны почтовые адреса на территории России и номера телефонов.

Глава представительства Евросоюза Ян Томбинский и посол Германии в Украине Кристоф Вайль призывали удалить с сайта "Миротворец" данные журналистов, аккредитованных в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

София Лукашова, для УП

Темы: СМИмедиаДонбассполиция
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