День в АТО: 10 обстрелов, 4 раненых

С начала суток боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВС Украины. В результате четверо украинских военных получили ранения и боевых травм.

Как сообщает пресс-центр АТО, дважды незаконные вооруженные формирования применяли против подразделений ВС Украины минометы.

Больше всего фактов использования боевиками оружия было зафиксировано на Приморском направлении. Зато на Донецком направлении в пятницу установилось относительное затишье.

"Приморское направление. На этом участке линии боевого соприкосновения пророссийские незаконные вооруженные формирования нарушали режим прекращения огня семь раз. В частности, еще до рассвета боевики обстреливали наши опорные пункты в районе Широкино из крупнокалиберных пулеметов, зенитных установок, вооружения БМП и осуществили один обстрел невысокой интенсивности из минометов калибра 82 мм", - сказано в сообщении.

Также, применив БМП и стрелковое оружие, боевики били по укреплениям украинских армейцев вблизи Лебединского.

"А из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Красногоровки. Уже днем ​​подконтрольные России вооружении банды по направлению временно оккупированного Докучаевска вели огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО у Новотроицкого. Там же они применили и 120-мм миномет", - отмечается в пресс-центре АТО.

На Луганском направлении боевики еще ночью из гранатометов и стрелкового оружия дважды обстреляли украинских воинов, которые держат оборону в районе Донца. А днем ​​боевики били из стрелкового оружия по укреплениям украинского войска вблизи Крымского.

Украинская правда