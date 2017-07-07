Председатель ВСУ, который хвалил "диктаторские" законы, может снова получить должность
Члены Высшей квалификационной комиссии судей 11 голосами преодолели отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности в отношении председателя ВСУ Ярослава Романюка.
Об этом 7 июля сообщает Bihus.Info.
Таким образом, как отмечает издание, Романюк, который до сих пор возглавляет Верховный суд Украины, прошел в финал кадрового конкурса и может попасть в обновленный вариант этого ведомства.
Раньше ОСД наложил вето на избрание кандидата судьей нового Верховного Суда, обвинив его в недобропорядочности.
В частности, установлено, что его 26-летней дочери Кристине Романюк, также работающей в Верховном Суде, была подарена квартира в Печерском районе Киева и автомобиль Land Rover, пишут "Украинские новости".
Романюк заявил, что данная 1-комнатная квартира в старом доме была куплена его племянником, имеющим значительные доходы в сфере ИТ-технологий, а затем подарена его дочери в связи с переездом племянника во Львов.
Автомобиль, по словам главы Верховного Суда, был украден в январе 2013 года и находится в розыске.
Ярослав Романюк известен брифингом с приветствием "диктаторских" законов 16 января.
На собеседовании на вопрос о целесообразности проведения пресс-конференции, он ответил, что это была ошибка.
В то же время судья неоднократно высказывался против судебной реформы.
Сейчас глава старого Верховного суда ожидает общий рейтинг кандидатов. После него станет известно, станет ли он судьей нового учреждения.