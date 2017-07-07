Председатель ВСУ, который хвалил "диктаторские" законы, может снова получить должность

Члены Высшей квалификационной комиссии судей 11 голосами преодолели отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности в отношении председателя ВСУ Ярослава Романюка.

Об этом 7 июля сообщает Bihus.Info.

Таким образом, как отмечает издание, Романюк, который до сих пор возглавляет Верховный суд Украины, прошел в финал кадрового конкурса и может попасть в обновленный вариант этого ведомства.

Раньше ОСД наложил вето на избрание кандидата судьей нового Верховного Суда, обвинив его в недобропорядочности.

В частности, установлено, что его 26-летней дочери Кристине Романюк, также работающей в Верховном Суде, была подарена квартира в Печерском районе Киева и автомобиль Land Rover, пишут "Украинские новости".

Романюк заявил, что данная 1-комнатная квартира в старом доме была куплена его племянником, имеющим значительные доходы в сфере ИТ-технологий, а затем подарена его дочери в связи с переездом племянника во Львов.

Автомобиль, по словам главы Верховного Суда, был украден в январе 2013 года и находится в розыске.

Ярослав Романюк известен брифингом с приветствием "диктаторских" законов 16 января.

На собеседовании на вопрос о целесообразности проведения пресс-конференции, он ответил, что это была ошибка.

В то же время судья неоднократно высказывался против судебной реформы.

Сейчас глава старого Верховного суда ожидает общий рейтинг кандидатов. После него станет известно, станет ли он судьей нового учреждения.