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В результате взрыва на сельской дороге в Донецкой области пострадали двое

Пятница, 7 июля 2017, 22:23

В результате взрыва неустановленного предмета на сельской дороге между поселком Зайцево и селом Майорское пострадали два человека.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

Потерпевшими оказались 36-летняя женщина и 38-летний мужчина - жители поселка Жованка.

Женщину каретой скорой помощи доставили в больницу Бахмута.

Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших устанавливаются.

Украинская правда

Темы: Донецкая областьчрезвычайное происшествие
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