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Договоренности о реструктуризации долгов Приватбанка могут достичь в ближайшие дни

Пятница, 7 июля 2017, 23:29

Стороны, ведущие переговоры о реструктуризации долгов экс-владельцев Приватбанка, могут прийти к согласию в ближайшее время.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

Согласно договоренностям с МВФ, государственный Приватбанк привлек к переговорам с бывшими владельцами банка консорциум компаний - Rothschild, FinPoint и EY.

ЭП удалось поговорить с участниками переговоров. По их словам, произошло три встречи с акционерами или их прямыми представителями.

"Сейчас все сильно осложняется отсутствием консолидированной позиции наших властных органов и всех тех, кто является бенефициаром возможной сделки. НБУ, например, занимает позицию агрессивною - "надо идти судиться". Там вообще не верят, что будет достигнута какая-то сделка. Минфин занимает позицию немного мягче: "Мы хотели бы верить, но не верим". А банку хочется наиболее мягкого решения, чтобы никто не подписывал документы, которые бы вели в суд", - объясняет участник переговоров.

По его словам, экс-акционеры пока готовы договариваться.

"Я видел, что та сторона готова договариваться. Уровень желаемой договоренности сильно отличается от идеалистических представлений государства, но желание и понимание того, что надо договариваться, с той стороны есть. То, что с той стороны не признают 190 млрд грн, это точно, сейчас даже трудно назвать, на какой цифре можно остановиться", - говорит собеседник ЭП, знакомый с ходом переговоров.

То, что договоренность может быть достигнута уже в ближайшее время, ЭП сообщил и близкий к экс-акционерам источник. По его словам, у Коломойского жалуются, что Ротшильды вышли на первый контакт только 6 июня, то есть почти через полгода после национализации.

Собеседник также уверяет, что предварительное соглашение уже почти достигнуто.

Полный текст статьи читайте по ссылке: "С таким настроением слона не продать". Договорится Коломойский с государством по кредитам Приватбанка

Экономическая правда

Темы: МинфинКоломойский
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