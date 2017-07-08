В Киеве задержаны более 20 человек, планировавших антипольскую провокацию

Полиция и СБУ задержали более двух десятков человек, которые планировали осуществить провокации у дипломатического учреждения Республики Польша в центре Киева.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в facebook.

По его словам, задержанные были вооружены.

"Задержаны более двух десятков несознательных граждан, которые могли стать инструментом в руках кремлевской пропаганды. У задержанных уже изъяли оружие, патроны, газовые баллончики, электрошокеры, ножи, растопочные смеси, маски, плакаты и другие орудия, заготовленное для осуществления провокаций", - сообщил Князев.

Планируемая провокация имела целью подорвать добрососедские отношения Украины и Польши и дискредитировать Украину в глазах международного сообщества, считают в полиции.

"По имеющейся информации, это еще один из элементов "гибридной " войны со стороны Российской Федерации против нашего государства", - написал глава полиции.

"Все это готовилось для создания "правильной картинки" для европейских СМИ - о беспорядках у консульского отдела Республика Польши в центре столицы Украины", - добавил он.

По обстоятельствам событий начато уголовное производство за покушение на совершение хулиганства - по ч. 1 ст. 15 и ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.