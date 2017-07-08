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В ходе столкновений в Гамбурге пострадали почти 200 полицейских

Суббота, 8 июля 2017, 01:54

Встречи лидеров  стран G20 в Гамбурге проходят на фоне акций протеста, которые переросли в столкновения полиции с левыми экстремистами из так называемого "Черного блока".

Об этом пишет DW.com.

По последним данным, в ходе столкновений с экстремистами ранения получили 197 сотрудников полиции. Сведений о количестве пострадавших среди агрессивно настроенных протестующих и мирных граждан нет.

Полиция сообщала о нападениях экстремистов, вооруженных металлическими предметами и стреляющих в полицейских из рогаток улице Шультерблатт в районе Штерншанце. Один из полицейских получил перелом голени.

В ходе беспорядков задержаны в общей сложности 102 человека. 

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила насильственные протесты во время саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

Темы: Германия
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