НАПК назначило координатора Стамбульского плана борьбы с коррупцией

Национальное агентство по предупреждению коррупции назначило руководителя аппарата НАПК Игоря Ткаченка координатором по вопросам реализации Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией Антикоррупционной сети для Восточной Европы и Центральной Азии ОЭСР.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"На национального координатора возложены обязанности принимать меры по координации работы центральных и местных органов исполнительной власти, связанной с реализацией Стамбульского плана действий, и получать в установленном порядке от них соответствующую информацию, проводить мониторинг реализации Стамбульского плана действий, налаживать сотрудничество с национальными органами стран - членов Стамбульского плана действий и т.д. ", - говорится в сообщении.

Проект соответствующего распоряжения будет направлен в Кабинет министров Украины, сообщили в НАПК.

Как известно, согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции" НАПК обеспечивает формирование и реализацию государственной антикоррупционной политики, а также координирует выполнение международных обязательств в сфере формирования и реализации антикоррупционной политики.

Украина является участницей Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией Антикоррупционной сети для Восточной Европы и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития, который предусматривает определение правительствами стран-участниц национальных координаторов, которые будут представлять страну в международных контактах, связанных с его выполнением.