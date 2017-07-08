Охраннику главаря террористов ОРДО дали 5 лет

Славянский горрайонный суд Донецкой области приговорил к 5 годам лишения свободы жителя Горловки при содействии деятельности террористической организации.

Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленник в июне 2014 года добровольно вступил в одно из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", в частности охранял одного из главарей террористов.

Участвовал в вооруженном сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

Фото СБУ

В марте текущего года оперативники спецслужбы задержали боевика на линии разграничения в Ясиноватском районе.

Приговор суда вступил в законную силу.