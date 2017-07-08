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Пограничники: россияне создают очереди на админгранице с Крымом

Суббота, 8 июля 2017, 12:17

Российские службы в Крыму создали в субботу на админгранице с аннексированным Россией полуостровом очереди автомобилей, которые едут в Крым с материковой Украины и обратно.

Об этом рассказала Укринформу помощник начальника Бердянского пограничного отряда - начальник пресс-службы Неля Доценко.

"В субботу на украинском контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" образовалась большая очередь транспортных средств, направляемых из материковой Украины на территорию временно оккупированного Крыма. По состоянию на 6.00 в этой очереди было около 150 машин. На 9.00 очередь несколько уменьшилась - более 120 автомобилей, и по состоянию на 10.30 их количество оставалась практически таким же", - сказала она.

Кроме того, Доценко добавила, что на этот раз российские службы на своем пункте пропуска напротив КПВВ "Чонгар" также создали очередь из автомобилей, которые едут из оккупированного полуострова на материковую Украину.

"Ведь в последнее время медленный пропуск оккупантами автомобилей был только в одну сторону - с материковой Украины на аннексированный полуостров", - рассказала она.

По словам Доценко, в пятницу российские службы пропускали в среднем 7 автомобилей в час, а сейчас - около 4 автомобилей.

Как отметила помощник начальника Бердянского пограничного отряда, существенное замедление российскими службами пропуска транспорта в Крым наблюдается преимущественно в выходные и праздничные дни.

Доценко также сообщила, что очереди автомобилей на выезд из материковой Украины в Крым также существуют в субботу и на двух других КПВВ - "Чаплинка" и "Каланчак". Перед КПВВ "Каланчак" на въезд в Крым ожидают около 20 транспортных средств, а перед контрольным пунктом "Чаплинка" - около 10 машин.

Что касается пешеходов, направляющихся с материковой Украины в Крым, то очередей пешеходов на всех трех КПВВ нет.

Темы: Крымграница
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